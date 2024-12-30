Kapolri Promosi Jabatan 16 Polwan, Peraih Adhi Makayasa Jabat Kapolres Semarang

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempromosikan 16 personel Polisi Wanita (Polwan). Salah satunya peraih Adhi Makayasa AKBP Ratna Quratul Ainy yang ditunjuk sebagai Kapolres Semarang Polda Jateng.

Hal itu tertuang dalam surat telegram ST/2775/XII/KEP./2024, ST/2776/XII/KEP./2024, ST/2777/XII/KEP./2024 dan ST/2778/XII/KEP./2024 per tanggal 29 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Dalam surat telegram itu, Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri akan dijabat oleh Brigjen Nurul Azizah.

Sementara, untuk promosi jabatan Kombes ada sebanyak 10 personel Polwan.

Selain itu, ada lima Polwan yang dipromosikan sebagai Kapolres di beberapa wilayah Indonesia.