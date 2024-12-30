Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Crazy Rich Helena Lim Jalani Sidang Vonis, Ibunda Menangis Histeris: Tukar Aja Pakai Nyawa Saya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |13:08 WIB
Crazy Rich Helena Lim Jalani Sidang Vonis, Ibunda Menangis Histeris: Tukar Aja Pakai Nyawa Saya
Ibunda Helena Lim menangis di ruang siang (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
JAKARTA - Ibunda Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim menangis dalam sidang vonis anaknya dalam kasus korupsi PT Timah di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024). Hakim kemudian meminta ibu Helena dibawa keluar dari ruang sidang.

Kejadian itu bermula saat anggota majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat tengah membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap para terdakwa. 

Kemudian, sang ibu menangis yang membuat perhatian pengunjung sidang teralihkan. Selanjutnya, majelis hakim meminta pihak keamanan untuk membawa ibu tersebut keluar dari ruang sidang.

"Sebentar ya, itu ada yang siapa yang nangis-nangis tolong dikeluarkan supaya nggak mengganggu konsentrasi majelis hakim membaca putusan. Silakan ada keluarga yang bisa membantu untuk mengeluarkan ibu," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di sela pembacaan pertimbangan vonis Helena di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Ibunda Helena kemudian dibawa keluar dari ruang persidangan. Tim kuasa hukum Helena dan petugas keamanan pengadilan membawa keluar ibunda Helena menggunakan kursi roda.

"Tukar aja pakai nyawa saya," kata ibunda Helena, Hoa Lian saat akan dibawa keluar dari ruang persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim selama delapan tahun penjara. 

 

