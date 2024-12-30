Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Tanggal 31 Desember 2024 Malam Tahun Baru Ada Libur?

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |13:26 WIB
Apakah Tanggal 31 Desember 2024 Malam Tahun Baru Ada Libur?
Apakah Tanggal 31 Desember 2024 Malam Tahun Baru Ada Libur? (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suasana libur pergantian tahun 2024 menuju 2025 semakin terasa, kendati sekarang masih 30 Desember 2024. Apalagi, biasanya masyarakat akan merayakan malam pergantian tahun pada 31 Desember malam.

Namun, apakah tanggal 31 Desember 2024 libur nasional?

Setiap libur dan cuti bersama ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dari ketentuan tersebut, ternyata tanggal 31 Desember 2024 bukan tanggal merah atau hari libur nasional.

Sementara pada 1 Januari, pemerintah memang telah menetapkan sebagai libur nasional. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan total 27 hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025.

Berikut daftar cuti bersama dan libur nasional pada 2025:

Cuti Bersama 2025

- 28 Januari, Selasa: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

- 28 Maret, Jumat: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

- 2, 3, 4, dan 7 April, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin: Idul Fitri 1446 Hijriah

- 13 Mei, Selasa: Hari Raya Waisak 2569 BE

- 30 Mei, Jumat: Kenaikan Yesus Kristus

- 9 Juni, Senin: Idul Adha 1446 Hijriah

- 26 Desember, Jumat: Kelahiran Yesus Kristus

Hari Libur Nasional 2025

- 1 Januari, Rabu: Tahun Baru 2025 Masehi

- 27 Januari, Senin: Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.

- 29 Januari, Rabu: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

- 29 Maret, Sabtu: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

- 31 Maret-1 April, Senin-Selasa: Idul Fitri 1446 Hijriah

- 18 April, Jumat: Wafat Yesus Kristus

 

