INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Refleksi Akhir Tahun 2024, Waketum Perindo Bicara Soal Politik hingga Pendidikan, Tantangan dan Solusinya

Awaludin , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |13:37 WIB
Refleksi Akhir Tahun 2024, Waketum Perindo Bicara Soal Politik hingga Pendidikan, Tantangan dan Solusinya
Wakil Ketua Umum DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, refleksi akhir tahun 2024 merupakan momen penting untuk mengevaluasi perjalanan selama satu tahun, memahami pencapaian, tantangan, dan pelajaran yang telah diperoleh, serta mempersiapkan langkah yang lebih baik di tahun mendatang. 

Ferry pun membeberkan sejumlah tantangan dan solusi mulai dari politik, ekonomi hingga pendidikan. Berikut penjelasannya: 

1. Tahun Politik dan Tantangan Moral Hazard

Tantangan:

Tahun politik identik dengan meningkatnya praktik moral hazard seperti politik biaya tinggi, politik transaksional, money politics, dan bahkan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Praktik-praktik ini mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan merugikan rakyat, terutama kelompok rentan yang menjadi target manipulasi politik.

Solusi:

- Transparansi Pendanaan Kampanye: Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap sumber dana kampanye. Sistem pelaporan dana kampanye yang lebih transparan dan dapat diakses publik perlu diterapkan.
- Penguatan Penegakan Hukum: KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum harus bersinergi dalam menindak tegas pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan bansos.
- Edukasi Pemilih: Parpol dan Lembaga masyarakat sipil dan media harus aktif mengedukasi pemilih untuk menolak politik uang, sehingga mendorong partisipasi pemilih yang lebih cerdas dan independen.

 

      
