HOME NEWS NASIONAL

Perisai Trisula Nusantara, KSAU: Perkuat Pertahanan Udara Hadapi Ancaman yang Semakin Kompleks

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |13:50 WIB
Perisai Trisula Nusantara, KSAU: Perkuat Pertahanan Udara Hadapi Ancaman yang Semakin Kompleks
KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono. Foto: Okezone/Puteranegara Batubara.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat pertahanan udara untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, yang semakin kompleks. 

Awalnya, Tonny berbicara soal Perisai Trisula Nusantara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan). Hal itu disampaikan dalam acara Sambung Rasa KSAU dengan Pemred Media di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).

"Ada beberapa hal yang saya catat bahwa Perisai Trisula Nusantara ketemu dengan postur pertahanan tangguh guna menghadapi berbagai macam ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri," kata Tonny. 

Tonny memaparkan, Perisai Trisula Nusantara ini mengandung tiga pilar kekuatan utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bekerja sama layaknya seperti Trisula.

"Trisula untuk memperkuat postur pertahanan udara Indonesia sehingga mampu menghadapi ancaman ke depan yang semakin kompleks," ujar Tonny. 

Terkait hal itu, Tonny menyebut, ada tiga hal yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan Trisula Nusantara. Yakni, modernisasi Alutsista sesuai dengan kebutuhan TNI. 

 

