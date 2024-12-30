Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029, Senin (30/12/2024).

Acara tersebut digelar di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 13.58 WIB. Prabowo nampak mengenakan batik dengan motif warna coklat.

Dalam acara tersebut, Prabowo bakal memberikan arahan untuk Musrenbangnas RPJMN 2025-2029.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.