Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Mutasi 10 Kapolres dan 4 Wakapolres di Polda Metro Jaya

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |14:46 WIB
Kapolri Mutasi 10 Kapolres dan 4 Wakapolres di Polda Metro Jaya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen) menjelang pergantian tahun.

Berdasarkan empat Surat Telegram (ST) yang terbit pada Minggu, 29 Desember 2024, terdapat beberapa jabatan strategis yang dimutasi, di antaranya adalah Kapolres hingga Wakapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

Adapun mutasi besar-besaran itu tertuang dalam empat surat telegram bernomor ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, dan ST/2278/XI/Kep.2024.

Berikut daftar jabatan Kapolres hingga Wakapolres yang diganti:

1. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi diangkat sebagai Kapolrestabes Semarang. Posisinya pun digantikan oleh Kombes Twedi Aditya Bennyahdi 

2. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi diangkat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Posisinya digantikan oleh Kombes Mustofa

3. Kombes Susatyo Purnomo Condro dikukuhkan menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat 

4. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana diangkat sebagai Kapolrestabes Makassar Polda Sulsel. Posisinya digantikan oleh Kombes Abdul Waras 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193675//mutasi-V2GD_large.jpg
6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192953//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-bgiC_large.jpg
Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI hingga Sapa Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192945//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BjPk_large.jpg
Kapolri Monitor Malam Tahun Baru 2026, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192820//polri-SoHX_large.jpg
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Sigit Jaga Marwah Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192776//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-wyRM_large.jpg
Tinjau Aceh Tamiang, Kapolri Targetkan Sekolah Bisa Segera Beroperasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755//prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement