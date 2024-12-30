Kapolri Mutasi 10 Kapolres dan 4 Wakapolres di Polda Metro Jaya

, Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |14:46 WIB

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen) menjelang pergantian tahun.

Berdasarkan empat Surat Telegram (ST) yang terbit pada Minggu, 29 Desember 2024, terdapat beberapa jabatan strategis yang dimutasi, di antaranya adalah Kapolres hingga Wakapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Adapun mutasi besar-besaran itu tertuang dalam empat surat telegram bernomor ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, dan ST/2278/XI/Kep.2024.

Berikut daftar jabatan Kapolres hingga Wakapolres yang diganti:

1. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi diangkat sebagai Kapolrestabes Semarang. Posisinya pun digantikan oleh Kombes Twedi Aditya Bennyahdi

2. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi diangkat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Posisinya digantikan oleh Kombes Mustofa

3. Kombes Susatyo Purnomo Condro dikukuhkan menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat

4. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana diangkat sebagai Kapolrestabes Makassar Polda Sulsel. Posisinya digantikan oleh Kombes Abdul Waras