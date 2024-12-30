Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perekrutan Eks Penyidik KPK di BP Haji Dinilai Perkuat Komitmen Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |15:34 WIB
Perekrutan Eks Penyidik KPK di BP Haji Dinilai Perkuat Komitmen Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi
JAKARTA - Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menyebut bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo memperkuat pemberantasan korupsi dengan merekrut orang orang yang dikenal publik berintegritas salah satunya adalah para mantan pegawai KPK.

Oleh karena itu ia mengapresiasi langkah dari Kepala Badan Haji Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang hari ini melantik empat mantan Pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. 

“Satgassus Pencegahan Korupsi Polri adalah unit kerja langsung dibawah Kapolri yang beranggotakan mantan penyidik dan Pegawai KPK,” kata Yudi, Senin (30/12/2024). 

Adapun eks penyidik KPK yang dilantik yakni;

1. Budi Agung Nugraha (Mantan Penyidik senior KPK) selaku Direktur Pengawasan, pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri

2. Chandra Sulistio Reksoprodjo (Mantan Kabiro SDM KPK) selaku Direktur  Penyusunan Strategi dan Tata Kelola

3. March Falentino (mantan Penyidik KPK) selaku Kasubdit, dan 

4. Nurul Huda (mantan Pengawas Internal KPK) selaku Kasubdit.

 

