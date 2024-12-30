Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harvey Moeis Divonis Ringan, Prabowo: Yang Curi Ayam Dihukum Berat dan Dipukulin

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |15:55 WIB
Harvey Moeis Divonis Ringan, Prabowo: Yang Curi Ayam Dihukum Berat dan Dipukulin
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut, bahwa vonis Harvey Moeis pada kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah dianggap telah menyakiti rasa keadilan. Menurutnya, rakyat tidak bisa lagi dibohongi mengenai vonis kasus korupsi.

Harvey Moeis sendiri dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah.

"Tadi saya katakan rakyat kita itu bukan kita bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu ini bisa menyakiti rasa keadilan," kata Prabowo dalam arahannya pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024).

Bahkan Prabowo menyebut, bahwa pencuri ayam harus mendapatkan hukuman berat dengan dipukuli oleh masyarakat. 

"Ada yang curi ayam dihukum berat dipukulin," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya kasus dugaan korupsi yang hanya mendapatkan vonis beberapa tahun. Prabowo menyebut Hakim memberi vonis terlalu ringan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193862//presiden_prabowo-cqYl_large.jpg
Pesan Prabowo Usai RI Swasembada Beras di Tengah Konflik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193781//presiden_prabowo-c6J9_large.jpg
Presiden Prabowo: Kalau Dikritik, Malah Harus Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193772//smk_7_medan-qFIi_large.jpg
Prabowo Gencar Revitalisasi Sekolah, SMK 7 Medan Kini Dilengkapi Laboratorium Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193756//presiden_prabowo-QH5f_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Retret Menteri dan Wamen di Hambalang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193748//presiden_prabowo-LumN_large.jpg
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193729//prabowo-KIjJ_large.jpg
Prabowo Bersyukur Indonesia Damai di Tengah Gejolak Dunia dan Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement