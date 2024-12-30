Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Ketahanan Pangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). Prabowo dikabarkan akan memimpin rapat terbatas membahas masalah ketahanan pangan.

“Ratas hari ini berdasarkan undangan soal ketahanan pangan. Jadi, nanti akan dipimpin oleh Pak Presiden,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan.

Raja Juli mengatakan, para menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga sejumlah menteri terkait lainnya.

“Hadir nanti Pak Menko Pangan pak Zul, kemudian Bu Sri Mulyani juga mau datang, kemudian menteri-menteri terkait termasuk kehutanan, pertanian, perikanan, Badan Gizi juga hadir, Kepala Bappenas juga ada,” katanya.

Lebih lanjut, Raja Juli pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo hanya akan membahas secara umum ketahanan pangan di tahun 2025. “Pangan secara umum. Pangan kira-kira di 2025 ini bagaimana,” imbuhnya.