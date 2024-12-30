Jasa Marga Catat 642 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Selama 3 Hari Terakhir

JAKARTA - Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebut 642.172 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode 26-29 Desember 2024 libur Natal.

Lisye menyebut jumlah tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

"Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 7,8% jika dibandingkan lalin normal 595.854 kendaraan," sambung Lisye dalam keterangan, Senin (30/12/2024).

Sementara, peningkatan kendaraan kembali dari arah Trans Jawa pada Minggu (29/12) di GT Cikampek Utama, sebanyak 52.391 kendaraan meningkat 37,3% dari lalin normal 38.154 kendaraan.

"Pada periode H-3 Tahun Baru 2025 (Minggu, 29 Desember 2024) Jasa Marga mencatat lalu lintas kendaraan meninggalkan Jabotabek melalui empat GT Utama sebanyak 136.242 kendaraan atau meningkat 1,2% dari lalin normal 134.562 kendaraan," tuturnya.