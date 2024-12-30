Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Iuran BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi Ditanggung APBD DKI Sejak 2018, Dinkes Revisi Pergub 46 Tahun 2021

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |17:08 WIB
Iuran BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi Ditanggung APBD DKI Sejak 2018, Dinkes Revisi Pergub 46 Tahun 2021
Harvey Moeis dan Sandra Dewi
JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi DKI Jakarta, Anies Ruspitawati menekankan bahwa pihaknya sedang merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD.

Hal itu buntut hebohnya status kepesertaan BPJS Kesehatan koruptor kasus timah, Harvey Moeis dan aktris Sandra Dewi yang ditanggung APBD DKI Jakarta sejak 2018 silam.

"Agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” ucap Ani dalam keterangannya dikutip, Senin (30/12/2024).

Ani menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub tersebut agar tepat sasaran kepada penerima manfaat.

"Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran," ujarnya.

Ani menjelaskan penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, pada saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat (lurah/camat) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. 

"Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018," ujarnya.

Kendati demikian, Ani menekankan sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran. 

 

