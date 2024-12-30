Bahayakan Kedaulatan, Prabowo: Tenggelamkan Kapal-Kapal Penyelundup!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa penyelundupan dari asing dinilai sangat membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," kata Prabowo dalam arahannya.

Prabowo juga mencontohkan bahwa penyelundupan tekstil disebut mengancam kehidupan pekerja tekstil di Indonesia. "Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita," kata Prabowo.

Prabowo pun akan meminta pendapat ahli hukum agar dirinya dapat melakukan penindakan kepada pihak penyelundup. "Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan," katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan bahwa akan menenggelamkan kapal-kapal penyelundup jika mengancam kehidupan rakyat Indonesia. "Tolong para profesor di pemerintah itu tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang gak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu," katanya.



(Arief Setyadi )