Beban Uang Pengganti Helena Lim Hanya Rp900 Juta, Hakim: Harvey Moeis Terima Rp420 Miliar

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hanya membebankan uang pengganti sebesar Rp900 juta, terhadap Crazy Rich PIK Helena Lim dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Hakim menyatakan, bahwa uang Rp420 miliar dari kasus tersebut diterima terdakwa Harvey Moeis.

Hal itu disampaikan ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan vonis Helena di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024). Hakim menuturkan Harvey telah mengakui menerima seluruh duit hasil penukaran valas tersebut.

“Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum, terkait dengan pembebanan uang pengganti secara proporsional, terhadap terdakwa Helena atas dana pengamanan yang seolah-olah dana CSR senilai 30 juta US Dolar atau setara dengan Rp420 miliar rupiah dalam kurs Rp14.000,” kata hakim.

“Di mana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Harvey Moeis dalam kesaksiannya menyatakan, bahwa benar ia telah menerima seluruh uang dari terdakwa Helena,” sambungnya.

Hakim juga menyatakan, bahwa Helena menikmati keuntungan dari hasil penukaran valas tersebut, bukan duit pengamanan seolah-olah dana corporate social responsibility (CSR)

“Seluruh uang dari dana pengamanan seolah-olah dana CSR yang diterima Harvey Moeis dari para perusahaan smelter tersebut yang ditransfer ke rekening PT Quantum, semuanya sudah diterima oleh saksi Harvey Moeis sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Helena tidak menikmati uang pengamanan atau seolah-olah dana CSR tersebut, namun hanya menikmati keuntungan dari kurs atas penukaran valuta asing dari uang pengamanan tersebut dengan perhitungan Rp30 rupiah x 30 juta US Dolar yang seluruhnya berjumlah Rp900 juta rupiah yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa,” ujar dia.