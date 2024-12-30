Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jasa Marga Catat Ada Peningkatan Kendaraan di Tol Transjawa Wilayah Timur Jelang Tahun Baru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |19:23 WIB
Jasa Marga Catat Ada Peningkatan Kendaraan di Tol Transjawa Wilayah Timur Jelang Tahun Baru
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pada periode 26-29 Desember 2024, Jasa Marga mencatat lonjakan lalu lintas yang masuk dari wilayah Timur Trans Jawa. 

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Plaza Tol Jakarta-Cikampek, Ria Marlinda Paallo menyebut, kendaraan yang masuk ke Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama ini naik 34,2% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 118.130 kendaraan. 

"Pada H-6 sampai dengan H-3 (26-29/12) jelang libur Tahun Baru 2025, PT Jasa marga Transjawa Tol catat sebanyak 158.488 kendaraan masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa," ucap Ria dalam keterangan, Senin (30/12/2024).

Sedangkan untuk kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 160.340 kendaraan atau naik 35,88% dari lalu lintas normal sebanyak 117.998 kendaraan.

Dia menyebut, pihaknya juga mencatat volume lalu lintas pada periode yang sama, pada Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

A. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung meninggalkan Semarang pada H-6 s.d H-3 jelang libur Tahun Baru 2025, tercatat sebanyak 100.013 kendaraan atau naik 72,27% dari lalu lintas normal sebanyak 58.057 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Semarang tercatat sebanyak 95.014 kendaraan atau naik 57,92% dari lalu lintas normal sebanyak 60.166 kendaraan.

B. GT Banyumanik

Pada H-6 s.d H-3 jelang libur Tahun Baru 2025, tercatat sebanyak 127.777 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Banyumanik atau naik 65,51% dari lalu lintas normal sebanyak 77.204 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Solo tercatat sebanyak 140.949 kendaraan atau naik 47,52% terhadap lalu lintas normal sebanyak 95.544 kendaraan. 

 

Halaman:
1 2
      
