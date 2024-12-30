Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayjen TNI Windiyatno Resmi Jabat Pangdam XIV/Hsn

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |20:05 WIB
Mayjen TNI Windiyatno Resmi Jabat Pangdam XIV/Hsn
Sertijab Mayjen TNI Windiyatno (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Mayjen TNI Windiyatno resmi menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin, menggantikan Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, usai dilantik oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, melalui serah terima jabatan digelar di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024). 

Sebelumnya, Mayjen TNI Windiyatno menjabat sebagai Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapaad), sedangkan Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, kini mengemban tugas baru sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan  (Dankodiklat) TNI. 

Dalam kesempatan tersebut, Kasad juga memimpin Sertijab terhadap tujuh pejabat tinggi lainnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, diantaranya Dankodiklatad, Pangkostrad, Pangdam VI/Mulawarman, Pangdam XII/Tanjungpura, Pangdam XIII/Merdeka, Dansecapaad dan Danpusintelad.

Perlu diketahui, Mayor Jenderal TNI Windiyatno lahir 24 Januari 1970 itu lulusan Akademi Militer tahun 1992 dari kecabangan Infanteri Kopassus. Windiyatno teman satu angkatan dengan Kasad Maruli Simanjuntak. Selama mengabdi di TNI, Windiyatno banyak menghabiskan waktunya di pasukan baret merah. Ia mengawali karir militernya sebagai Dan unit 2/13/yon 12 Grup 1 Kopassus hingga menjabat Kapuskopdal Kopassus dengan pangkat Letkol.

Selanjutnya, Windiyatno menjadi Dandim 0709/Kebumen tahun 2010. Kemudian karirnya tambah moncer, ketika dipromosikan menjadi Danbrigif 13/Galuh Rahayu Divisi 1 Kostrad pada tahun 2014 dengan pangkat Kolonel. Pada tahun 2020 Windiyatno pecah bintang satu menjabat Danmentar Akmil, hingga akhirnya mendapat bintang dua saat menjabat Komandan Secapa Angkatan Darat pada tahun 2024.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598//widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186606//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-ChPp_large.jpeg
TNI AD Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatera: Bangun Dapur Umum dan Buka Akses Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186548//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-Jrey_large.jpg
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327//wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement