Mayjen TNI Windiyatno Resmi Jabat Pangdam XIV/Hsn

JAKARTA - Mayjen TNI Windiyatno resmi menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin, menggantikan Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, usai dilantik oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, melalui serah terima jabatan digelar di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Sebelumnya, Mayjen TNI Windiyatno menjabat sebagai Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapaad), sedangkan Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, kini mengemban tugas baru sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad juga memimpin Sertijab terhadap tujuh pejabat tinggi lainnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, diantaranya Dankodiklatad, Pangkostrad, Pangdam VI/Mulawarman, Pangdam XII/Tanjungpura, Pangdam XIII/Merdeka, Dansecapaad dan Danpusintelad.

Perlu diketahui, Mayor Jenderal TNI Windiyatno lahir 24 Januari 1970 itu lulusan Akademi Militer tahun 1992 dari kecabangan Infanteri Kopassus. Windiyatno teman satu angkatan dengan Kasad Maruli Simanjuntak. Selama mengabdi di TNI, Windiyatno banyak menghabiskan waktunya di pasukan baret merah. Ia mengawali karir militernya sebagai Dan unit 2/13/yon 12 Grup 1 Kopassus hingga menjabat Kapuskopdal Kopassus dengan pangkat Letkol.

Selanjutnya, Windiyatno menjadi Dandim 0709/Kebumen tahun 2010. Kemudian karirnya tambah moncer, ketika dipromosikan menjadi Danbrigif 13/Galuh Rahayu Divisi 1 Kostrad pada tahun 2014 dengan pangkat Kolonel. Pada tahun 2020 Windiyatno pecah bintang satu menjabat Danmentar Akmil, hingga akhirnya mendapat bintang dua saat menjabat Komandan Secapa Angkatan Darat pada tahun 2024.

(Awaludin)