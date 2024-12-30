Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Libur Sekolah Sebulan Selama Ramadhan 2025, Ini Kata Wamenag

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |20:36 WIB
Wacana Libur Sekolah Sebulan Selama Ramadhan 2025, Ini Kata Wamenag
Wamenag
JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi'i mengakui telah mendengar kabar ihwal wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan 2025.

"He'eh (iya) sudah ada wacana," kata Romo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Kendati demikian, Romo mengaku belum ada pembahasan terkait libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadhan 2025.

"Oh kami belum bahas," tutur Romo.

Meski begitu, ia mengaku telah mendengar wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadhan 2025.

"Tapi bacaanya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu," tegasnya.

Isu libur ini muncul setelah beredar unggahan pada pelantar media sosial X , TikTok, hingga Facebook yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto akan meliburkan sekolah selama sebulan penuh pada Ramadan 2025.

Narasi yang beredar menyebutkan jika Presiden Prabowo mengimbau sekolah untuk meliburkan siswanya selama Ramadan dengan tujuan agar siswa yang beragama Islam fokus menjalankan ibadah puasa.

 

