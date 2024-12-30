Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Wacana Denda Damai Koruptor, Ini Tanggapan DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |21:31 WIB
Soal Wacana Denda Damai Koruptor, Ini Tanggapan DPR
Kasus Korupsi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira menilai wacana denda damai bagi koruptor yang dilontarkan Pemerintah membuat masyarakat bingung. Ia mengatakan terlalu banyak pernyataan kontradiktif dari para elit pemerintahan terkait isu ini.

"Rakyat dibuat bingung oleh pernyataan-pernyataan kontradiktif oleh elit politik kita sendiri," kata Andreas Hugo Pareira, Senin (30/12/2024).

Isu ini ramai dibicarakan setelah Presiden Prabowo Subianto mewacanakan memberi pengampunan bagi koruptor selama mereka mengembalikan uang negara yang diambilnya. Andreas pun lalu mengingatkan komitmen Prabowo yang sebelum dilantik sebagai presiden menyatakan akan mengejar para koruptor bahkan hingga ke Antartika. 

Menurut Andreas, jauh sebelum menjadi presiden Prabowo juga pernah mengatakan hal serupa.

"Bapak presiden ketika pidato menyampaikan akan mengejar koruptor sampai ke Kutub. Tetapi kemudian Pemerintah ingin megampuni koruptor, sekarang beda lagi, jadi denda damai," ucap Legislator dari dapil Nusa Tenggara Timur I itu.

Sementara wacana denda damai bagi koruptor dilontarkan oleh Menteri Supratman usai pernyataan Prabowo soal pengampunan bagi pelaku korupsi. Denda damai koruptor itu mengacu pada Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. 

Menkum Supratman berdalih bahwa aturan tersebut memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan bagi pelaku tindak pidana ekonomi yang merugikan keuangan negara. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR Koruptor Kasus Korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193728//dpr_ri-hBfl_large.jpg
DPR: Negara Hadir dalam Kehidupan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193612//sidang_perdana_nadiem_makarim-odPg_large.jpg
Sidang Nadiem Gunakan KUHAP Baru, Hakim hingga Kuasa Hukum Sepakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193395//kasus_korupsi-6VqH_large.jpg
Soroti Maraknya OTT, Pengamat Sebut Korupsi Seolah Agenda Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193160//dpr-NrJt_large.jpg
KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, DPR: Selamat Menikmati Dua Aturan Hukum Pidana Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192581//pimpinan_dpr_gelar_rakor_pemulihan_pascabencana_aceh-OUnE_large.jpg
Pimpinan DPR Gelar Rakor Pemulihan Pascabencana Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement