Mayjen TNI Suhardi Resmi Jabat Pangdam XIII/Merdeka

JAKARTA - Komandan Komando Operasi Khusus TNI, Mayjen TNI Suhardi resmi menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, menggantikan Mayjen TNI Candra Wijaya yang kini mengemban tugas baru sebagai Asisten Logistik Panglima TNI.

Dalam upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Mayjen TNI Suhardi, yang memiliki latar belakang Infanteri dan Kopassus ini, dikenal sebagai perwira berpengalaman dalam bidang Operasi Militer dan Intelijen. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI yang ke 4.

Dengan kehadiran Mayjen TNI Suhardi dalam memimpin Kodam XIII/Merdeka diharapkan terus menjadi yang terbaik, menghadirkan inovasi, serta menjawab berbagai tantangan yang ada, demi menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Upacara sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Darat serta keluarga besar kedua pejabat yang dilantik.

