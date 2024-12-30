Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus TPPO WNI Marak Terjadi, Ketua DPR Sebut Pentingnya Mitigasi dan Pencegahan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |22:06 WIB
Kasus TPPO WNI Marak Terjadi, Ketua DPR Sebut Pentingnya Mitigasi dan Pencegahan
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang saat ini kerap terjadi. Ia meminta Pemerintah untuk mengatasi secara serius dan mengambil langkah preventif agar tidak lagi ada WNI yang menjadi korban TPPO.

"Kasus TPPO WNI seperti gunung es di mana banyak juga kasus yang tidak terungkap. Saya meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi untuk mencari akar permasalahan dan mendorong langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang," kata Puan Maharani, Senin (30/12/2024).

Baru-baru ini kasus TPPO kembali mencuat setelah seorang warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau bernama Agung Heriyadi mengaku dijual dan dipaksa bekerja di Kamboja usai dijanjikan pekerjaan di Malaysia. Tak hanya disekap, paspor Agus juga ditahan, dan ia harus membayar denda besar jika ingin kembali ke Indonesia.

Menurut Puan, kasus Agus menunjukkan betapa rentannya pekerja migran Indonesia terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan.

"Sudah banyak sekali WNI yang tergiur iming-iming gaji besar tetapi justru terjebak dalam situasi eksploitasi. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) buat Pemerintah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Kasus Agus menambah daftar panjang permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Insiden tersebut sekaligus mengingatkan kembali banyaknya masalah yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja keluar negeri secara nonprosedural karena iming-iming gaji besar.

Puan berharap Pemerintah bisa lebih serius menyelesaikan masalah TPPO terhadap WNI yang bekerja di luar negeri.

“Apalagi saat ini sudah ada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI). Masalah WNI menjadi korban TPPO sudah semakin banyak, maka sangat penting untuk membuat program khusus untuk mengatasi persoalan TPPO WNI,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192152//bareskrim_polri-DPs2_large.jpg
Bareskrim Kantongi Aktor Intelektual Kasus TPPO 9 WNI di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192068//bareskrim_bongkar_perdagangan_orang_di_kamboja-umln_large.jpg
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang di Kamboja, Diimingi Gaji Rp9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192061//bareskrim_polri_pulangkan_korban_tppo_kamboja-3Yqs_large.jpg
Sembilan PMI Korban TPPO Kembali ke Tanah Air, Satu Orang Hamil 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement