Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pelantikan Kepala Daerah, Wamendagri: Kita Minta Petunjuk Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |22:55 WIB
Soal Pelantikan Kepala Daerah, Wamendagri: Kita Minta Petunjuk Presiden
Wamendagri Bima Arya
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespon jadwal pelantikan Kepala Daerah yang telah terpilih pada Pilkada serentak 2024. Dia mengatakan akan meminta petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto dan juga mengkonsultasikannya dengan Mahkaman Konstitusi.

“Ya ini masih dikonsultasikan kepada MK. Kita minta petunjuk dulu dari Bapak Presiden,” ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan keserentakan. Namun, disisi lain sejumlah Calon Kepala Daerah (Cakada) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024 ke MK.

“Di satu sisi kita ingin prinsip keserentakan ini diutamakan, tetapi di sisi lain kan juga ada tahapan-tahapan gugatan yang ada di MK. Dan kita harus hormati, kita harus sesuaikan,” katanya.

“Jadi ada memang daerah-daerah yang tidak mengalami proses gugatan. Tetapi cukup banyak juga yang masuk prosesnya ke MK. Dan kalau mengikuti keserentakan kan harus ditunggu juga,” tambah Bima Arya.

Bima Arya pun kembali menegaskan bahwa jadwal pelantikan Kepala Daerah akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo dan MK. “Jadi jadwalnya ini masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan, terutama Bapak Presiden dan MK.”

“Nanti kita awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu,” pungkasnya. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192524//wakil_ketua_mpr_eddy_soeparno-pNVI_large.jpg
Wakil Ketua MPR Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192361//sekjen_dpp_partai_gerindra_sugiono-aSeT_large.jpg
Biaya Pilkada Mahal, Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190263//prabowo-idyl_large.jpg
Ultimatum Kepala Daerah, Prabowo: Jangan Banyak ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190258//prabowo-TVrU_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Copot Pejabat Tak Becus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190217//prabowo_kumpulkan_kepala_daerah_se_papua-2sUm_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Se-Papua di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement