HOME NEWS NASIONAL

Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji 2025, Ini yang Bakal Dibahas

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |05:09 WIB
JAKARTA - Komisi VIII DPR RI secara resmi membentuk panitia kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid didapuk sebagai Ketua Panja.

"Betul. Iya kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja," kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

Sementara, Wakil Ketua Panja Haji diantaranya; Abidin Fikri dari Fraksi PDI-Perjuangan, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

