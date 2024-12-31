Ada Car Free Night di Sudirman-Thamrin Jakarta Malam Ini, Berikut Rekayasa Lalinnya

JAKARTA - Pemprov Jakarta menerapkan car free night (CFN) saat pergantian tahun pada (31/12/2024) hari ini. Jalan Sudirman-Thamrin akan dimeriahkan dengan panggung hiburan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kepadatan.

“Rekayasa lalu lintas situasional,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman dalam keterangannya.

Latif menuturkan, total ada 12 panggung hiburan yang disiapkan untuk masyarakat selama perayaan tahun baru nantinya.

“Total ada 12 panggung hiburan yang tersebar di beberapa titik,” ujar dia.

12 panggung tersebut, kata Latif, tersebar di gedung Panin Bank, kawasan SCBD, FX Sudirman, depan Hotel Orient, depan PT Merpati Wahana Raya, Wisma Nugra Santana.

Kemudian, di depan kantor Kedubes Jepang, depan Sari Pacific, kawasan Patung Kuda, depan UOB, Dukuh Atas atau JXB River, dan di kawasan Lapangan Banteng.

Dia menambahkan, jalur Sudirman-Harmoni akan ditutup selama pelaksanaan car free night dimulai pukul 18.00 WIB, Selasa (31/12/2024) hingga seluruh rangkaian acara selesai. Setelah itu, pihak kepolisian akan membuka kembali jalur tersebut pada Rabu (1/1/2025) pukul 01.00 WIB.

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan:

- Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto atau dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada

- Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran III diluruskan ke traffic light Harmoni

- Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke traffic light Harmoni