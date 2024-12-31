Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik 3.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |07:32 WIB
Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik 3.000 Meter
Gunung Ibu erupsi
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara erupsi pagi ini, Selasa 31 Desember 2024 pukul 05.18 WIT. Tercatat kolom letusan kali ini dengan ketinggian 3000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Selasa, 31 Desember 2024, pukul 05:18 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 3000 m di atas puncak (± 4325 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan resmi PVMBG, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu, PVMBG juga mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur dan tenggara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 118 detik.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Halaman:
1 2
      
