HOME NEWS NASIONAL

Eks Ajudan Jokowi Letjen Mohammad Fadjar Resmi Jabat Pangkostrad

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |08:59 WIB
Eks Ajudan Jokowi Letjen Mohammad Fadjar Resmi Jabat Pangkostrad
Letjen Muhammad Fadjar
A
A
A

JAKARTA - Letjen TNI Mohammad Fadjar secara resmi mengemban jabatan barunya sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad), setelah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin serah terima jabatan (sertijab).

Diketahui, eks ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menggantikan Letjen TNI Mohammad Hasan, yang berganti jabatan menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad).

Selain Pangkostrad, Maruli juga melakukan sertijab untuk tujuh jabatan strategis lain di lingkungan TNI AD.

Maruli mengatakan, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang penting, untuk menjaga profesionalisme serta meningkatkan efektivitas organisasi. 

"Sertijab bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan dedikasi dalam mendukung tugas pokok TNI AD sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan bangsa," katanya kepada wartawan, dikutip Selasa (31/12/2024).

Berikut delapan pejabat yang melakukan serah terima adalah:

1. Posisi Komandan Kodiklatad yang diserahkan dari Letjen TNI Widi Prasetijono kepada Letjen TNI Mohammad Hasan

2. Panglima Kostrad berpindah dari Letjen TNI Mohammad Hasan kepada Letjen TNI Mohammad Fadjar

3. Posisi Pangdam VI/Mulawarman diserahterimakan dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha

4. Pangdam XII/Tanjungpura dari Mayjen TNI Iwan Setiawan kepada Mayjen TNI Jamallulael

 

Halaman:
1 2
      
