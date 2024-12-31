Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Hujan Sedang di Jabodetabek saat Malam Pergantian Tahun Baru 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:18 WIB
Waspada Hujan Sedang di Jabodetabek saat Malam Pergantian Tahun Baru 2025
Ilustrasi
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) saat malam pergantian Tahun Baru 2025.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari akun resmi BMKG, hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta wilayah Bekasi. 

"Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan," dikutip dari laman BMKG, Selasa (31/12/2024).

Meski begitu, BMKG menegaskan tidak ada potensi hujan lebat, sangat lebat, ataupun ekstrem di wilayah Jabodetabek pada malam tahun baru ini. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat, terutama bagi mereka yang berencana merayakan pergantian tahun di luar ruangan.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya sempat mengkhawatirkan potensi seruak udara dingin (cold surge) yang pernah menjadi penyebab banjir besar di Jakarta pada Januari 2020. Fenomena tersebut saat itu memicu hujan ekstrem dengan intensitas mencapai 377 mm, jauh melebihi batas ekstrem yang ditetapkan BMKG sebesar 150 mm.

"Sebetulnya yang paling dikhawatirkan terus terang adalah seruak dingin tadi. Karena itulah yang tanggal 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 terjadi hujan dengan intensitas 377 mm. (Hujan) 151 mm itu udah dikatakan hujan ekstrem, ini 2 kali dari ekstream itu ya dan itu yang saat itu membuat banjir di Jabodetabek," ujarnya saat Konferensi Pers pada Minggu (29/12) lalu.

 

