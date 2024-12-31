Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Sita Aset Kasus Robot Trading Net89 di 3 Lokasi, Nilai Total Rp49 Miliar

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:40 WIB
Bareskrim Sita Aset Kasus Robot Trading Net89 di 3 Lokasi, Nilai Total Rp49 Miliar
Bareskrim Polri Sita Aset Kasus Robot Trading Net89 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, menyita aset hasil kasus penipuan investasi robot trading Net89 di tiga lokasi berbeda di Jakarta.

Dirtipideksus Brigjen Helfi Assegaf melalui Kasubdit 2 Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Agus Waluyo mengatakan, penyitaan pada 30 Desember 2024 itu mencapai total Rp49 Miliar. 

Penyitaan pertama, kata Agus, dilakukan terhadap tanah dan bangunan di Cluster Sutera Narada, Jalan Sutera Narada IV No. 19. Pakulonan. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, seluas 642 meter persegi.

"Berdasarkan SHGB Nomor 01511/Pakulonan seluas 369 M2 dan SHGB Nomor 01513/Pakulonan seluas 273M2, (nilai sekitar Rp15 miliar)," kata Agus saat dikonfirmasi, Selasa (31/12/2024).

Penyitaan kedua dilakukan di Kantor PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI), Gedung SOHO Capital lantai 31 Unit 06 Podomoro City Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 

Agus menjelaskan, objek yang disita pada penyitaan kedua tersebut berupa rumah susun dengan estimasi nilai mencapai Rp30 miliar. 

 

