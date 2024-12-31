Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Tahun Baru 2025, Hujan atau Cerah? Ini Kata BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |11:19 WIB
Malam Tahun Baru 2025, Hujan atau Cerah? Ini Kata BMKG
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan, bahwa kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada malam pergantian tahun 2024 ke 2025 diperkirakan relatif kondusif, tanpa indikasi kejadian cuaca ekstrem yang signifikan. 

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyebut, bahwa tren potensi cuaca ekstrem menunjukkan penurunan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya di bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya pola tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menghalangi aliran awan hujan dari Monsun Asia, seruakan dingin (cold surge), dan Cross Equatorial Northerly Surge (CENS) masuk ke wilayah Indonesia bagian barat. 

Selain itu, kata dia, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang tidak aktif di wilayah Indonesia dan mulai mendinginnya anomali suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia turut mengurangi pembentukan awan lokal yang memicu hujan lebat. Kondisi ini, menurut Dwikorita, memberi peluang bagi masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun dengan tenang. Namun demikian, dirinya mengingatkan pentingnya untuk tetap bersikap waspada terhadap potensi perubahan dinamika atmosfer. 

“Meskipun kondisi malam pergantian tahun ini relatif aman dari cuaca ekstrem, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG. Perubahan atmosfer bisa saja terjadi, terutama di wilayah yang memiliki sejarah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor,” ujarnya Dwikorita dalam keterangan resminya, Selasa (31/12/2024).

Dwikorita mengungkapkan, bahwa BMKG terus memantau dinamika atmosfer secara real-time untuk memberikan peringatan dini jika terjadi perubahan signifikan. BMKG juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu. 

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, beberapa ibu kota provinsi di Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Jayapura, diperkirakan akan mengalami cuaca cerah hingga berawan pada malam pergantian tahun. 

 

