Soal Hasto Bikin Video Tiga Periode, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak Dong!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia turut merespon Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut, Hasto Kristiyanto telah membuat video terkait isu tiga periode Presiden. Ia meminta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang telah usang.

Bahlil mengakui, dirinya kali pertama yang mengemukan ide pertama agar pemilihan presiden (pilpres) ditunda. Ia mengaku, ide itu dikemukakan saat dirinya masih menjabat Menteri Investasi.

"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," terang Bahlil saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil pun menegaskan, bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan pilpres, termasuk tiga periode presiden.

"Jadi rasanya agak sotau juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," terang Bahlil.

"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode," imbuhnya.

Kendati demikian, Bahlil pun meminta pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.

"Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres," kata Bahlil.