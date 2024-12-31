Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Hasto Bikin Video Tiga Periode, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak Dong!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |13:55 WIB
Soal Hasto Bikin Video Tiga Periode, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak Dong!
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia turut merespon Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut, Hasto Kristiyanto telah membuat video terkait isu tiga periode Presiden. Ia meminta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang telah usang.

Bahlil mengakui, dirinya kali pertama yang mengemukan ide pertama agar pemilihan presiden (pilpres) ditunda. Ia mengaku, ide itu dikemukakan saat dirinya masih menjabat Menteri Investasi.

"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," terang Bahlil saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil pun menegaskan, bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan pilpres, termasuk tiga periode presiden.

"Jadi rasanya agak sotau juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," terang Bahlil.

"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode," imbuhnya.

Kendati demikian, Bahlil pun meminta pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.

"Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188134//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-FiEM_large.jpg
Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188123//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-t4wk_large.jpg
Lirik Prabowo Maju Pilpres 2029, Bahlil: Kan Alumni Golkar, Kalau Sudah Ada Ngapain Cari yang Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188115//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-oMOu_large.jpg
Di Depan Prabowo, Bahlil Usulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188113//presiden_prabowo_subianto-YkMi_large.jpg
Prabowo Tersentuh Cuplikan Video Almamater Golkar: Kau Pandai Sekali, Lil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188099//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-O7Np_large.jpg
Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement