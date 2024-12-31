Kapolri Ungkap Kejahatan Perempuan dan Anak Tahun 2024 Menurun 12,3 Persen

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, bahwa selain menyelesaikan perkara kejahatan konvensional seperti pencurian hingga penggelapan, pihaknya juga gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan dan anak.

Bahkan, kata Sigit, terdapat penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024 jika dibandingkan dengan tahun lalu.

"Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 23.699 perkara, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 kasus atau 12,3 persen jika dibandingkan tahun 2023," kata Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) 2024 Polri di Rupatama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Dari puluhan ribu perkara itu, kata Sigit, pihaknya berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2 persen.

Sigit mengungkap, jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan sepanjang 2024 adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencapai 11.028 perkara.

Selain gencar dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan perempuan dan anak, Sigit mengatakan, Polri juga terus meningkatkan upaya pmberantasan perdagangan orang.