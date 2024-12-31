Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sore Ini, Prabowo Dikabarkan Bakal Beri Keterangan Terkait PPN 12%

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |14:41 WIB
Sore Ini, Prabowo Dikabarkan Bakal Beri Keterangan Terkait PPN 12%
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan memberi keterangan perihal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Selasa (31/12/2024) sore.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam diskusi bertajuk "Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025," di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa.

"Berkaitan dengan insentif untuk masyarakat nanti rencananya akan diumumkan bersama oleh bapak presiden pada saat mengumumkan PPN 12 persen, rencana jam 15.00 diagendakan," kata Misbakhun.

Saat dikonfirmasi, perihal kepastian kenaikan PPN menjadi 12%, Misbakhun enggan menjelaskan detail. Pasalnya, kata dia, pengumuman itu menjadi hak dan kewenangan dari Prabowo.

"Nanti itu Pak Prabowo yang akan mengumumkan, itu kewenangan penuh bapak presiden, kita Partai Golkar memberikan dukungan penuh dengan apa yang ingin diumumkan oleh bapak presiden," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100344/ahy-527t_large.jpg
AHY: Partai Demokrat Dukung Kenaikan PPN Jadi 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/337/3099810/ppn-u7da_large.jpg
MKD Tunda Pemanggilan Rieke Diah Pitaloka Terkait Provokasi PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/337/3099598/ppn-c3j9_large.jpg
Soal Kenaikan PPN 12%, Mensesneg: Enggak Tahu Aku...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099516/kedipan_mata_dan_senyuman_prabowo_soal_isu_kenaikan_ppn_12_persen-paQP_large.jpeg
Kedipan Mata Prabowo Soal PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099277/ppn-glnp_large.jpg
Dipukul Mundur, Mahasiswa Demo Tolak PPN 12% di Patung Kuda Akhirnya Bubarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099271/demo_ppn-8SFg_large.jpg
Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Baku Hantam di Patung Kuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement