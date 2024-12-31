Wacana Sekolah Libur Sebulan saat Ramadhan 2025, Mendikdasmen: Pembahasannya di Level Menko atau Presiden

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengaku belum melakukan pembahasan terkait wacana sekolah libur selama satu bulan saat bulan suci Ramadhan 2025. Dia menegaskan, terkait wacana itu biasanya dibahas di level Menteri Koordinator (Menko) ataupun Presiden.

"Itu saya kira levelnya di atas kami ya, apakah itu di tingkat Menko atau mungkin malah langsung di tingkat Pak Presiden kami belum tahu," kata Mu'ti kepada wartawan di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Bahkan kata dia, Kementerian Agama (Kemenag) yang pertama kali mendengar wacana libur sekolah sebulan itu pun, belum memiliki keputusan resmi. "Tapi intinya ya sekarang kami belum melakukan pembahasan mengenai libur Ramadhan, yang juga saya kira juga di Kementerian Agama juga masih wacana kan, juga belum jadi keputusan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengakui adanya wacana terkait sekolah libur selama satu bulan saat bulan suci Ramadan 2025 nanti. Dia menyebut, wacana itu sebenarnya ingin diterapkan di sekolah di bawah Kemenag.

"Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian," kata Menag usai menghadiri acara Muhasabah Dzikir dan doa menyambut tahun baru 2025 di Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024 malam.