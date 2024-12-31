Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Sekolah Libur Sebulan saat Ramadhan 2025, Mendikdasmen: Pembahasannya di Level Menko atau Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |14:53 WIB
Wacana Sekolah Libur Sebulan saat Ramadhan 2025, Mendikdasmen: Pembahasannya di Level Menko atau Presiden
Mendikdasmen Abdul Muti (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengaku belum melakukan pembahasan terkait wacana sekolah libur selama satu bulan saat bulan suci Ramadhan 2025. Dia menegaskan, terkait wacana itu biasanya dibahas di level Menteri Koordinator (Menko) ataupun Presiden.

"Itu saya kira levelnya di atas kami ya, apakah itu di tingkat Menko atau mungkin malah langsung di tingkat Pak Presiden kami belum tahu," kata Mu'ti kepada wartawan di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Bahkan kata dia, Kementerian Agama (Kemenag) yang pertama kali mendengar wacana libur sekolah sebulan itu pun, belum memiliki keputusan resmi. "Tapi intinya ya sekarang kami belum melakukan pembahasan mengenai libur Ramadhan, yang juga saya kira juga di Kementerian Agama juga masih wacana kan, juga belum jadi keputusan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengakui adanya wacana terkait sekolah libur selama satu bulan saat bulan suci Ramadan 2025 nanti. Dia menyebut, wacana itu sebenarnya ingin diterapkan di sekolah di bawah Kemenag.

"Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian," kata Menag usai menghadiri acara Muhasabah Dzikir dan doa menyambut tahun baru 2025 di Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024 malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161238/tanggal_merah-C0zI_large.jpg
Pemerintah Ternyata Tetapkan 18 Agustus Cuti Bersama Bukan Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161227/pemerintah-pcGC_large.jpg
Kabar Baik! SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Akhirnya Terbit, Cek Selengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160644/pemerintah-S4eq_large.jpg
Kabar Baik! Istana Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159654/libur-Plr4_large.jpg
Hore! Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127735/tmii-Kv5l_large.jpg
Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/338/3107865/mrt-05W8_large.jpg
Begini Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mi'raj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement