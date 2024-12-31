Polri Realisasi Rekrutmen Khusus Disabilitas di Tahun 2024: 2 SIPSS-16 Bintara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Korps Bhayangkara melakukan rekrutmen khusus untuk kelompok disabilitas.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam acara capaian prestasi dan rilis akhir tahun Polri sepanjang tahun 2024 di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

"Tidak hanya itu, Alhamdulillah pada tahun ini, Polri juga berhasil merealisasikan kebijakan inklusif melalui rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu," kata Sigit.

Setidaknya, ada 18 kelompok disabilitas yang menjadi personel kepolisian.

"Yaitu 2 orang menempuh jalur SIPSS dan 16 orang jalur Bintara," ujar Sigit.