Polri Tangkap 10 Buronan Kelas Kakap Selama 2024

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap deretan buron yang berhasil ditangkap selama 2024. Buronan ini merupakan high profile atau kelas kakap.

"Pada tahun ini kami juga telah berhasil melakukan handing over atau penjemputan dan pemulangan terhadap 10 buronan Indonesia di luar negeri beberapa di antaranya yang merupakan high profile," kata Sigit dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/2024).

Ia menjelaskan buron high profile yang ditangkap tahun ini yakni WN China Shi Zengdi serta WNI Lisni dan Andi Herdiansyah yang ditangkap di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Shi Zengdi merupakan aktor intelektual online scam yang merugikan 800 orang WNI.

Penjemputan tersangka Shi Zengdi di Abu Dhabi berkat kerja sama police to police antara Divhubinter Polri, Direktorat Siber Polri, dan NCB Interpol. Shi Zengdi kemudian diserahkan oleh pihak NCB Interpol Abu Dhabi dan telah tiba di Indonesia pada Kamis (27/6).

"Mereka ditangkap terkait kasus perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai online scammer," ujar Sigit.

Polri juga menangkap buron narkoba Roman Nazarenko atau RN di Bangkok, Thailand. Roman merupakan jaringan Hydra yang menguasai pasar di Bali.

Roman dan jaringannya kerap memanfaatkan turis-turis asing di Bali untuk membangun laboratorium narkoba. Dalam jaringan Hydra ini, Roman berperan sebagai pengendali lab narkoba.