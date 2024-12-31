Polri Tangkap 196 Teroris, Langkah Preventif Hasilkan Zero Attack pada 2023-2024

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap sejumlah capaian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sepanjang 2024, dengan menangkap pelaku sebelum mereka melancarkan aksinya.

"Langkah (preventive strike) ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 -2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan," kata Kapolri dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Tingkatakan Deradikalisasi

Di sisi lain, Sigit menyebut Polri juga terus meningkatkan upaya deradikalisasi. Sehingga, para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

Sepanjang tahun 2024, kata Sigit, sebanyak 8.118 Napiter dan keluarganya yang telah dideradikalisasi. Termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Baca Juga: Kapolri Ungkap Kejahatan Perempuan dan Anak Tahun 2024 Menurun 12,3 Persen

"Yang dihadiri oleh 1.315 Eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah," katanya.

Perkuat Hubungan Luar Negeri

Lebih lanjut Sigit mengatakan, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.