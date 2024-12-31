Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Swasembada Pangan, Polri Rekrut Personel Ahli Pertanian dan Gizi

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:27 WIB
Dukung Swasembada Pangan, Polri Rekrut Personel Ahli Pertanian dan Gizi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa pihaknya membuka rekrutmen personel Polri yang ahli di bidang pertanian hingga gizi.

Hal itu, kata Sigit, dilakukan guna mendukung swasembada pangan, dan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam rangka mendukung Program Bapak Presiden RI terkait swasembada pangan dan makan bergizi gratis, Polri akan melakukan rekrutmen jalur bintara untuk kompetensi khusus pertanian, gizi, perikanan, peternakan, dan kesehatan masyarakat," kata Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Upaya ini, kata Sigit, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama, dalam swasembada pangan dan program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Sigit juga telah mengatakan hal serupa untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

"Memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri," bunyi keterangan resmi, dikutip Selasa (29/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
