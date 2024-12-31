Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri di Rilis Akhir Tahun 2024: Mohon Maaf jika Masih Dirasa Kurang, Kami Terus Lakukan Perbaikan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:35 WIB
Kapolri di Rilis Akhir Tahun 2024: Mohon Maaf jika Masih Dirasa Kurang, Kami Terus Lakukan Perbaikan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan evaluasi di institusi Polri. Ia meminta maaf jika belum memenuhi harapan masyarakat.

"Tentunya berbagai capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas nama Pimpinan Polri serta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat dan mohon kami terus dikoreksi dan dievaluasi," ujar Sigit dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia berharap dukungan serta pengawasan dari masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah daerah hingga aktivis agar komitmen tersebut selalu jadi pegangan Polri. Harapannya, Polri ke depan bisa melaksanakan tugas menjadi pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, Sigit turut mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Ia mengajak di tahun yang baru untuk mewujudkan Indonesia kuat, terhormat dan sejahtera.

"Semoga kasih setia Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk senantiasa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita sambut tahun 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru, guna mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, terhormat dan sejahtera," ujar Sigit.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192639/as_sdm_polri_irjen_anwar-gunw_large.jpg
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704/kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement