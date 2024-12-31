Polri Bongkar 2 Kasus TPPO Paling Menonjol Sepanjang 2024, Jaringan Jerman dan Australia



JAKARTA - Satuan tugas (satgas) tindak pidana perdagangan orang (TPPO), berhasil mengungkap dua kasus paling menonjol sepanjang 2024, yakni jaringan Jerman dan Australia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap, hal itu merupakan implementasi keseriusan Korps Bhayangkara dalam upaya pemberantasan kejahatan TPPO.

"Yaitu TPPO jaringan Jerman dengan 5 tersangka dan 110 korban serta TPPO jaringan Australia dengan 2 tersangka dan 50 korban," kata Sigit dalam rilis akhir tahun (RAT) 2024 Polri di Rupatama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Sigit berharap, melalui upaya dalam pemberantasan TPPO yang didukung oleh stakeholder terkait, mampu mengurangi dan menutup celah-celah jalur ilegal, yang dijadikan jalur penyelundupan orang.