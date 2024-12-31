Menko Polkam Waspadai Dampak La Nina Pada Malam Pergantian Tahun

JAKARTA - Menjelang malam tahun baru, Menko Polkam menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Kemenko Polkam. Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam menekankan pentingnya antisipasi menjelang pergantian Tahun Baru 2025.

Arahan ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden untuk memastikan perayaan tahun baru berjalan aman, lancar, dan kondusif. Menko Polkam meminta seluruh jajaran di bawah koordinasi Polkam, terutama TNI dan Polri, untuk mengoptimalkan pengamanan dan mitigasi bencana di seluruh wilayah khususnya di deerah rawan bencana.

Dengan potensi dampak La Nina, Menko Polkam menyampaikan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah dan menginstruksikan agar layanan pemerintah, termasuk komunikasi, tetap berjalan optimal di daerah-daerah terdampak.

“Kita akan mengintegrasikan laporan harian dari Situation Room di Polkam dan BNPB untuk memastikan langkah antisipasi bencana berjalan selaras dan efektif”, ujar Menko Polkam, Selasa (31/12/2024)

Menko Polkam juga menyoroti pentingnya pengelolaan arus balik liburan Tahun Baru yang diperkirakan akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Jajaran Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, serta otoritas bandara dan pelabuhan diminta memastikan kelancaran arus balik. Pengalaman kemacetan total seperti yang pernah terjadi di Puncak harus menjadi pelajaran, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.