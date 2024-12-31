Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Tak Percaya Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP: Opini Sesat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |19:05 WIB
Relawan Tak Percaya Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP: Opini Sesat
Relawan tidak terima Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer turur menyoroti Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk nominasi pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Pria yang akrab disapa Noel meyakini, Jokowi akan memganggap nominasi itu merupakan hal biasa. Ia meyakini, Jokowi tak akan merespon akan nominasi pemimpin paling korup versi OCCRP.

"Kalau Pak Jokowi paling korup, Pak Jokowi terbiasa dibilang diktator, biasa saja tuh. Pak Jokowi mah nggak nge-respons tuh kayak gitu-gitu, mau dibilang paling korup, mau dibilang diktator, otoriter, biasa saja tuh," terang Noel saat dihubungi, Selasa (31/12/2024).

Opini Sesat

Noel pun menilai, OCCRP telah menbuat opini sesat yang memasukan nama Jokowi ke dalam nominasi pemimpin paling korup di dunia. Ia pun menilai, Jokowi sudah biasa akan opini sesat seperti itu.

"Jadi menurut saya, ya opini-opini sesat gini sudah biasa sih," tuturnya.

Noel pun tak ambil pusing dengan masuknya Jokowi ke dalam nominasi pemimpin paling korup dunia. Pasalnya, kata dia, pilihan rakyat tak berubah dengan adanya nominasi tersebut.

"Ya biarin aja. Ya dia kan tidak bisa mengubah pilihan rakyat, nggak juga bisa mengubah pemikiran rakyat. Ya nggak apa-apa. Bikin aja, jangan paling korup. Jokowi itu paling terbesar dosanya gapapa, biasa aja," kata Noel.

 

Topik Artikel :
OCCRP Korupsi Korup Jokowi
