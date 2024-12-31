Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masuki Tahun 2025, Ketua DPR Harap Seluruh Elemen Makin Sinergi Bangun Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |19:12 WIB
Masuki Tahun 2025, Ketua DPR Harap Seluruh Elemen Makin Sinergi Bangun Bangsa
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
JAKARTA - Memasuki tahun 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk semakin bersinergi membangun bangsa. Terutama setelah rangkaian Pemilu di tahun 2024 yang cukup panjang dengan berbagai dinamika di dalamnya.

“Tahun 2024, Indonesia menjalanj rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada,” kata Puan Maharani, Selasa (31/12/2024).

“Setelah semua rangkaian Pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025. Apalagi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. 

Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya," papar Puan.

 

