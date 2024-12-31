Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |19:18 WIB
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, jajaran kabinet Merah Putih akan tetap bekerja hingga larut meski malam ini merupakan pergantian tahun atau tahun baru. Prabowo memastikan, para pejabat pemerintahnya akan tetap bekerja hingga larut malam.

"Selamat malam tahun baru, dan saudara lihat, malam tahun baru pemerintah masih bekerja. Sampai nanti jam 00.00 WIB pemerintah sebagian besar pejabat masih berada di kantor masing-masing," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Prabowo pun mengucapkan selamat tahun baru kepada masyarakat. Dirinya berharap masyarakat dapat mengawali tahun baru dengan gembira dan optimis.

"Untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air selamat menghadapi tahun baru. Kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Prabowo mengatakan, kenaikan tarif PPN tersebut hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.

"Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa.

"Ya saya ulangi secara jelas kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
