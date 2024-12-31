Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: 2.093 Bencana Melanda Indonesia Selama Tahun 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |21:01 WIB
BNPB: 2.093 Bencana Melanda Indonesia Selama Tahun 2024
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.093 kejadian bencana alam melanda Indonesia periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Bencana hidrometeorologi mendominasi.

"Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana hidrometeorologi sebesar 98,85% dan bencana geologi menyumbang 1,15% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, Karhutla, tanah longsor dan kekeringan," tulis BNPB dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Bencana banjir menjadi yang paling sering terjadi, dengan total 1.077 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 452 kejadian, karhutla dengan 337 kejadian, tanah longsor sebanyak 135, dan kekeringan sebanyak 54 kali. Selain itu, tercatat 19 gempa bumi, 5 erupsi gunung api, dan 14 kejadian gelombang pasang serta abrasi.

Kerugian fisik dan dampak sosial akibat dari rangkaian bencana ini, sebanyak 60.291 rumah mengalami kerusakan, di antaranya 9.864 rumah rusak berat, 12.267 rusak sedang, dan 38.160 rusak ringan. Selain itu, 953 fasilitas umum juga terdampak, termasuk 519 unit fasilitas pendidikan, 188 rumah ibadah, dan 46 fasilitas pelayanan kesehatan.

Bencana sepanjang 2024 juga membuat 497 kantor dan jembatan rusak terdiri dari 53 kantor rusak dan 426 jembatan rusak. Dari sisi korban, bencana alam sepanjang 2024 menyebabkan 489 orang meninggal dunia, 58 orang hilang, dan 11.537 orang mengalami luka-luka atau sakit. Lebih dari 6,3 juta orang menderita dan harus mengungsi akibat bencana.

Sebaran Bencana Provinsi dengan jumlah bencana tertinggi adalah Jawa Timur, yang mencatat 297 kejadian bencana. Provinsi lain seperti Jawa Barat 254 kejadian, Jawa Tengah 211 kejadian, Sumatera Utara 162 kejadian, dan Sulawesi Selatan 122 kejadian juga mengalami bencana yang signifikan. Sementara, wilayah Papua Pegunungan mencatatkan jumlah kejadian terendah, yakni 3 kejadian.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/338/3120697/pergerakan_tanah-BpEf_large.jpg
Rumah Rusak Akibat Pergerakan Tanah di Bojong Koneng Bogor Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/340/3109101/bnpb-D6Ha_large.jpg
Percepat Penanganan Banjir-Longsor di Mamuju Sulbar, BNPB Salurkan Bantuan Rp150 Juta dan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/337/3104554/bnpb-UmbM_large.jpg
BNPB Perkuat Infrastruktur Kurangi Dampak Gempa Megathrust hingga Gunung Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/337/3102394/banjir-RQd5_large.jpg
PERISKOP 2025: Waspada Bencana Alam Masih Mengintai Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100982/banjir-quTK_large.jpg
BNPB: 16 Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3096118/bencana-9nMh_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kebut Perbaikan Infrastruktur di Lokasi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement