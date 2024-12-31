Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ahok dari Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD: Rakyat Cuma Jadi Penonton

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:04 WIB
Ahok dari Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD: Rakyat Cuma Jadi Penonton
Ahok tolak Kepala Daerah dipilih DPRD (Foto : Okezone/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tegas menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal itu disampaikan usai menghadiri acara Bentang Harapan 'JakAsa' di Balaikota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

"Kan dari dulu saya tolak," kata Ahok.

Rakyat Cuma Jadi Penonton

Ahok pun menyinggung zaman order baru dimana rakyat hanya menjadi penonton saat penunjukkan kepala daerah. Ia juga menyoroti potensi praktik deal-dealan menggunakan uang terjadi apabila kepala daerah dipilih DPRD.

"Iya dong. Alasan paling penting kan kita mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, enggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai," kata Ahok. 

Deal-dealan antar anggota DPRD, sambungnya, juga bisa pakai duit juga. 

"Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya," tuturnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
