Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Songsong 2025, DPR Tekankan Pembangunan Kesejahteraan Kunci Kemajuan Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:14 WIB
Songsong 2025, DPR Tekankan Pembangunan Kesejahteraan Kunci Kemajuan Bangsa
DPR (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merefleksikan sejumlah agenda nasional yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024, di mana ada dua agenda nasional yang berjalan baik. Ia berharap, pembangunan kesejahteraan masyarakat semakin ditingkatkan karena menjadi modal kemajuan bangsa pada 2025.

“Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” ujar Cucun dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2024).

Kedua, sambung Cucun, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif. Dua agenda besar tersebut, menurutnya, sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal.

Cucun mengungkapkan, bahwa situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan. Sebab itu, banyak tokoh mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak sempurna itu masih lebih bagus dari pada kekacauan akibat kekosongan kepemimpinan. 

“Kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Bahkan, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ‘pencukur agama’,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171414/dpr-3bsr_large.jpg
DPR Minta Magang Nasional Harus Berujung Serapan Tenaga Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement