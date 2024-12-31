Songsong 2025, DPR Tekankan Pembangunan Kesejahteraan Kunci Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merefleksikan sejumlah agenda nasional yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024, di mana ada dua agenda nasional yang berjalan baik. Ia berharap, pembangunan kesejahteraan masyarakat semakin ditingkatkan karena menjadi modal kemajuan bangsa pada 2025.

“Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” ujar Cucun dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2024).

Kedua, sambung Cucun, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif. Dua agenda besar tersebut, menurutnya, sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal.

Cucun mengungkapkan, bahwa situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan. Sebab itu, banyak tokoh mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak sempurna itu masih lebih bagus dari pada kekacauan akibat kekosongan kepemimpinan.

“Kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Bahkan, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ‘pencukur agama’,” katanya.