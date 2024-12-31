Ketua Bawaslu RI Apresiasi Polri Terkait Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024

Ketua Bawaslu RI di Acara Rilis Akhir Tahun Polri. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia mengatakan Pilkada 2024 berhasil dilaksanakan.

Ketua Bawaslu RI mengatakan skema Pilkada 2024 berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

"Pemilu sudah kita alami tiga kali dan dengan skema yang sama, tapi pilkada sekarang ini skema yang sangat berbeda sekali dengan Pilkada sebelumnya," katanya dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/2024).

Ia mengatakan pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Bagja mengaku awalnya sempat merasa khawatir banyaknya kerawanan saat pelaksanaan Pilkada.

"Namun kerja sama dari kementerian lembaga terutama khususnya Pak Kapolri dan jajaran membantu Bawaslu lebih khususnya KPU juga, dalam menyelenggarakan Pilkada untuk 2024 ini telah berhasil dilaksanakan," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan demokratis terbesar di dunia. Menurut Bagja, Pemilu dan Pilkada yang digelar di tahun yang sama merupakan hal yang sulit dilakukan.