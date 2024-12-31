Tahun Politik Kondusif dan Responsif Aduan, Kinerja Polri Diapresiasi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengapresiasi kinerja Polri pada tahun 2024.

Apresiasi tersebut diberikan lantara Polri dianggap mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah tahun politik.

"Apresiasi terhadap Polri di mana secara umum mampu memitigasi situasi kamtibmas serta dinamika politik yang sangat tinggi khususnya mulai tahun 2023 sampai akhir 2024 pada tahun politik di Indonesia baik pada pilpres, pileg maupun pilkada menjadi relatif aman," kata Adi seperti dikutip, Selasa (31/12/2024).

Staf pengajar pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga memuji tindakan Polri yang responsif terhadap aduan masyarakat. "Apresiasi terhadap Polri yang senantiasa prediktif dan responsif dalam menyikapi hal–hal maupun kejadian yang menjadi atensi masyarakat," tuturnya.

Dirinya juga berharap Polri dapat mempertahankan kinerja tersebut agar tetap dipercaya masyarakat.

"Harapan kepada Polri semoga di tahun 2025 mendatang, Polri semakin professional dan semakin dicintai masyarakat serta dapat mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)