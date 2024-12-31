Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tahun Politik Kondusif dan Responsif Aduan, Kinerja Polri Diapresiasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |21:20 WIB
Tahun Politik Kondusif dan Responsif Aduan, Kinerja Polri Diapresiasi
Kinerja Polri di tahun politik diapresiasi (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengapresiasi kinerja Polri pada tahun 2024. 

Apresiasi tersebut diberikan lantara Polri dianggap mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah tahun politik.

"Apresiasi terhadap Polri di mana secara umum mampu memitigasi situasi kamtibmas serta dinamika politik yang sangat tinggi khususnya mulai tahun 2023 sampai akhir 2024 pada tahun politik di Indonesia baik pada pilpres, pileg maupun pilkada menjadi relatif aman," kata Adi seperti dikutip, Selasa (31/12/2024). 

Staf pengajar pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga memuji tindakan Polri yang responsif terhadap aduan masyarakat. "Apresiasi terhadap Polri yang senantiasa prediktif dan responsif dalam menyikapi hal–hal maupun kejadian yang menjadi atensi masyarakat," tuturnya.

Dirinya juga berharap Polri dapat mempertahankan kinerja tersebut agar tetap dipercaya masyarakat.

"Harapan kepada Polri semoga di tahun 2025 mendatang, Polri semakin professional dan semakin dicintai masyarakat serta dapat mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174372//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan-yfV5_large.JPG
56 Sampel DNA Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Dikirim ke Puslabfor Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174018//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_dan_wakapolri_komjen_dedi-X3Rt_large.jpg
Wakapolri Tekankan Transformasi Fundamental Polri Dimulai dari SDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/49/3174016//simak_adu_gaji_muhammad_ferarri_sebagai_bripda_polri_dan_pemain_bhayangkara_fc-gb2B_large.jpg
Adu Gaji Muhammad Ferarri sebagai Bripda Polri dan Pemain Bhayangkara Presisi FC, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173594//demo_anarkis_di_jakarta-KBx1_large.jpg
Polri Terbitkan Perkap Atur Tindakan Personel saat Hadapi Ancaman Penyerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173522//polri-qW9V_large.jpg
IPW: Komjen Rudy Heriyanto Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173357//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Rwrc_large.jpg
Dihadapan Jenderal Sigit, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Kritik dan Harapan untuk Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement