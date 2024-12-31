Kapolri Pantau Perayaan Tahun Baru se-Indonesia, Pastikan Keamanan Warga

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pemantauan perayaan pergantian Tahun Baru 2025 se-Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan warga.

Pemantauan tersebut dilakukan melalui Vicon di Gedung Promoter Polda Metro Jaya dengan melakukan interaksi langsung ke seluruh Polda Jajaran, Selasa (31/12/2024), malam.

Awalnya, Sigit melakukan interaksi pemantauan pengamanan perayaan Tahun Baru di Polda DIY.

"Saya pesankan, pastikan betul-betul aman khususnya rangkaian puncak malam Tahun Baru nanti," kata Sigit.

Ia juga menaruh perhatian lebih ke objek wisata di pantai. Sigit meminta kepada seluruh jajaran untuk melakukan pengamanan dan sosialisasi kepada warga akan potensi gelombang atau ombak yang tinggi.

"Ingatkan rekan-rekan yang laksanakan pengamanan khususnya di Pantai Parangtritis. Ada yang bermain pinggir pantai untuk diingatkan terkait potensi ombak. Dan juga tim pengaman yang ada disana selalu ingatkan tentang hal yang jadi kerawanan. Sehingga, masyarakat tetap waspada dan hati-hati dan bisa menghindari yang membahayakan masyarakat," papar Sigit.