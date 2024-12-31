Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pantau Perayaan Tahun Baru se-Indonesia, Pastikan Keamanan Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |21:39 WIB
Kapolri Pantau Perayaan Tahun Baru se-Indonesia, Pastikan Keamanan Warga
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pemantauan perayaan pergantian Tahun Baru 2025 se-Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan warga. 

Pemantauan tersebut dilakukan melalui Vicon di Gedung Promoter Polda Metro Jaya dengan melakukan interaksi langsung ke seluruh Polda Jajaran, Selasa (31/12/2024), malam. 

Awalnya, Sigit melakukan interaksi pemantauan pengamanan perayaan Tahun Baru di Polda DIY.

"Saya pesankan, pastikan betul-betul aman khususnya rangkaian puncak malam Tahun Baru nanti," kata Sigit.

Ia juga menaruh perhatian lebih ke objek wisata di pantai. Sigit meminta kepada seluruh jajaran untuk melakukan pengamanan dan sosialisasi kepada warga akan potensi gelombang atau ombak yang tinggi. 

"Ingatkan rekan-rekan yang laksanakan pengamanan khususnya di Pantai Parangtritis. Ada yang bermain pinggir pantai untuk diingatkan terkait potensi ombak. Dan juga tim pengaman yang ada disana selalu ingatkan tentang hal yang jadi kerawanan. Sehingga, masyarakat tetap waspada dan hati-hati dan bisa menghindari yang membahayakan masyarakat," papar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164231/polri-M53w_large.jpg
Sambangi Ponpes Langitan dan Majma’al Bahroin, Kapolri: Amanat Presiden Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164010/ahmad-376y_large.jpg
Kenangan Hangat Kapolri: Duet Tak Terlupakan Bersama Komjen Dofiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727/kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement