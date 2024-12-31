Fahira Idris Apresiasi Kinerja Polri: Prediktif dan Responsif

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengapresiasi peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah dinamika politik yang sangat tinggi sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2024.

“Capaian ini tentu menjadi wujud nyata dari profesionalisme Polri dalam mengemban amanah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Selain itu, saya juga mengapresiasi Polri yang senantiasa bersikap prediktif dan responsif dalam menghadapi berbagai isu maupun kejadian yang menjadi perhatian masyarakat," ujar Fahira, Selasa (31/12/2024).

Langkah-langkah yang diambil Polri untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, kata Fahira, menunjukkan Polri hadir untuk melayani. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan komprehensif yang dilakukan Polri dalam memitigasi berbagai potensi kerawanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, patut diapresiasi.

Nilai Positif Polri

Pendekatan yang prediktif dan responsif terhadap berbagai dinamika situasi, ditambah dengan penguatan koordinasi bersama instansi terkait, membuat Polri dapat nilai positif, sebab tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat serta berkomitmen memastikan gelaran demokrasi berlangsung damai dan aman.

Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, baik dari segi keamanan, sosial, maupun teknologi, lanjut Fahira Idris, Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan solusi yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.