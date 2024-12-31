Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fahira Idris Apresiasi Kinerja Polri: Prediktif dan Responsif

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:05 WIB
Fahira Idris Apresiasi Kinerja Polri: Prediktif dan Responsif
Fahira Idris mengapresiasi kinerja Polri (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengapresiasi peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah dinamika politik yang sangat tinggi sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2024. 

“Capaian ini tentu menjadi wujud nyata dari profesionalisme Polri dalam mengemban amanah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Selain itu, saya juga mengapresiasi Polri yang senantiasa bersikap prediktif dan responsif dalam menghadapi berbagai isu maupun kejadian yang menjadi perhatian masyarakat," ujar Fahira, Selasa (31/12/2024). 

Langkah-langkah yang diambil Polri untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, kata Fahira, menunjukkan Polri hadir untuk melayani. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan komprehensif yang dilakukan Polri dalam memitigasi berbagai potensi kerawanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, patut diapresiasi. 

Nilai Positif Polri

Pendekatan yang prediktif dan responsif terhadap berbagai dinamika situasi, ditambah dengan penguatan koordinasi bersama instansi terkait, membuat Polri dapat nilai positif, sebab tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat serta berkomitmen memastikan gelaran demokrasi berlangsung damai dan aman.

Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, baik dari segi keamanan, sosial, maupun teknologi, lanjut Fahira Idris, Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan solusi yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Fahira Idris Kinerja Polri Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174372//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan-yfV5_large.JPG
56 Sampel DNA Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Dikirim ke Puslabfor Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174018//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_dan_wakapolri_komjen_dedi-X3Rt_large.jpg
Wakapolri Tekankan Transformasi Fundamental Polri Dimulai dari SDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/49/3174016//simak_adu_gaji_muhammad_ferarri_sebagai_bripda_polri_dan_pemain_bhayangkara_fc-gb2B_large.jpg
Adu Gaji Muhammad Ferarri sebagai Bripda Polri dan Pemain Bhayangkara Presisi FC, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173594//demo_anarkis_di_jakarta-KBx1_large.jpg
Polri Terbitkan Perkap Atur Tindakan Personel saat Hadapi Ancaman Penyerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173522//polri-qW9V_large.jpg
IPW: Komjen Rudy Heriyanto Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173357//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Rwrc_large.jpg
Dihadapan Jenderal Sigit, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Kritik dan Harapan untuk Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement