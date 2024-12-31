Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Keteladanan Kiai Muhammad Iskandar Tak Akan Terhapus

Sucipto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:11 WIB
Cak Imin: Keteladanan Kiai Muhammad Iskandar Tak Akan Terhapus
JOMBANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri Haul ayahanda, Kiai Muhammad Iskandar ke-33. Acara tersebut dirangkai dengan Haul pendiri Nahdlatul Ulama serta pendiri Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar.

"Haul dan silaturahim serta reuni pada hari ini memperpanjang umur kita, memperluas rezeki kita semua, memperkokoh batin dan kesehatan kita semua, serta membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup mulia di dunia maupun di akhirat," ujar Muhaimin di Denanyar, Jombang, Selasa (31/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengaku terus mengenang setiap pesan serta keteladanan Kiai Iskandar meski sudah wafat 33 tahun yang lalu.

"Sudah 33 tahun ayah saya, Kiai Muhammad Iskandar wafat. Tapi keteladanan beliau dalam mendidik saya, keluarga dan poro santri tentu tidak akan pernah terhapus," ujarnya.

"Beliau selalu mengingatkan saya untuk peduli dan memperhatikan orang lain, dimanapun dan kapanpun," sambungnya.

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu yang hadir dalam Haul tersebut. Ia berharap kehadiran mereka mendapat berkah dan pahala dari Yang Maha Kuasa.

 

